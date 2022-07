Naples annonce le départ de Dries Mertens

Après l'annonce du président Aurelio Di Laurentiis, l'attaquant belge Dries Mertens quitte le Napoli cet été. Alors que son contrat expirait le 30 juin dernier, le Diable Rouge de 35 ans (105 sélections, 21 buts) n'aura pas trouvé d'accord avec la direction partenopea pour un nouveau contrat, et était même prêt à baisser ses prétentions salariales pour continuer son aventure sous le maillot azzurro.

La suite après cette publicité

Après neuf saisons passées dans la formation campanienne, Dries Mertens restera l'une des grandes figures du Napoli, après avoir défendu ses couleurs à 397 reprises, devenant le 5e joueur avec le plus de matches au club. Il est également devenu le meilleur buteur de l'histoire de la SSCN avec ses 148 réalisations, devant ses anciens coéquipiers Lorenzo Insigne (parti à Toronto) et Marek Hamsik (aujourd'hui à Trabzonspor). Il aura notamment ajouté à son palmarés 2 Coppe d'Italia (2014 et 2020) et une Supercoupe d'Italie (2014).