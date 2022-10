Toulouse - Angers : les compositions sont là

Ce dimanche se poursuit, la 11e journée de Ligue 1 avec un duel entre le Toulouse FC et le SCO Angers. A domicile, les Pitchounes s'établissent en 4-3-3 avec Maxime Dupé dans les cages derrière Mikkel Desler, Anthony Rouault, Rasmus Nicolaisen et Issiaga Sylla. Brecht Dejaegere, Stijn Spierings et Branco van den Boomen se retrouvent au milieu. Sur les ailes, Farés Chaibi et Rafael Ratão accompagnent le buteur Zakaria Aboukhlal.

De leur côté, les Scoïstes misent sur un 3-4-1-2 avec Yahia Fofana dans les buts derrière Cédric Hountondji, Ibrahim Amadou et Batista Mendy. Yan Valery et Souleyman Doumbia assurent les rôles de pistons tandis que Nabil Bentaleb et Himad Abdelli sont positionnés dans l'entrejeu. Enfin, Sofiane Boufal est placé en soutien d'Adrien Hunou et Abdallah Sima en attaque.

Les compositions

Toulouse FC : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Chaibi, Aboukhlal, Ratão

SCO Angers : Fofana - Hountondji, Amadou, Mendy - Valery, Bentaleb, Abdelli, Doumbia - Boufal - Sima, Hunou

