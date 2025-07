Angers : Yahia Fofana suivi par deux cadors néerlandais

D’ores et déjà pisté par le Torino et West Ham, Yahia Fofana continue d’attiser les convoitises lors de ce mercato estival. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’Ajax Amsterdam est ainsi dernièrement venu se renseigner sur la situation du gardien de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2026. Mais ce n’est pas tout.

Toujours d’après le quotidien, le PSV serait également intéressé par le profil de l’Angevin et a donc pris contact. A noter toutefois qu’aucune offre concrète n’a été formulée pour le moment. De son côté, le joueur patiente et souhaite trouver le bon projet avant la CAN et la Coupe du monde