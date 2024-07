Léo Ostigard d’accord pour rejoindre Rennes

Le Stade Rennais s’est beaucoup activé sur le plan des départs depuis l’ouverture du mercato estival. Si Albert Grønbaek (Bodo/Glimt), Glen Kamara (Leeds United) et Mohamed Jaouab (Amiens) sont arrivés, le club breton a enregistré 68,8M€ de ventes avec les transferts d’Enzo Le Fée (AS Roma), Martin Terrier (Bayer Leverkusen), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen), Matthis Abline (FC Nantes), Alfred Gomis (Palerme) et le prêt avec option d’achat de Fabian Rieder (Stuttgart). Des recettes qui vont permettre de réinvestir sur des renforts.

La suite après cette publicité

Souhaitant un défenseur central, Rennes est sur la piste menant à Leo Østigård (24 ans) qui évolue au Napoli. Le Norvégien a peu joué la saison dernière avec seulement 32 apparitions toutes compétitions confondues. Selon Sky Italia, le joueur est convaincu par l’approche du Stade Rennais et le transfert devrait se réaliser autour de 7 millions d’euros.