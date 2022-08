OL : Peter Bosz met Tetê en garde

La suite après cette publicité

Malgré la large victoire de son équipe (4-1) et la très bonne performance de son ailier Tetê, Peter Bosz en demande beaucoup plus à son attaquant. Le joueur brésilien de 22 ans a réalisé une seconde mi-temps quasi-parfaite avec deux buts (49e et 75e) et une passe décisive sur le but de Nicolas Tagliafico (47e). Interrogé sur la performance de son joueur en conférence de presse d'après-match, le technicien néerlandais de 58 ans a été direct sur ce qu'il demande à Tetê pour les prochaines rencontres :

«En première période, il (Tetê) a tout raté. En seconde période, il a été fantastique… Fantastique ? Il a été ok. Pour moi, juste ok. Il a marqué deux buts, absolument, mais il peut faire beaucoup mieux. (…) Pour un ailier, il y a deux qualités très importantes pour moi. C’est marquer des buts, j’aime ça, un ailier qui marque des buts. Mais aussi faire des passes décisives. Et sur les passes décisives, aujourd’hui, il n’était pas très bon. Il peut faire beaucoup mieux. » Pourtant, depuis son arrivée en provenance du Shakhtar Donestsk, Tetê est efficace avec l'OL. En 13 rencontres avec les Gones, c'est 5 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. De quoi être optimiste pour la suite de la saison.