Real Madrid-Shakhtar : la réaction à chaud de Karim Benzema

Auteur d'un doublé contre le Shakhtar Donetsk mercredi soir lors de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions (succès 2-1 du Real Madrid), Karim Benzema est encore un peu plus entré dans l'histoire de la Casa Blanca en marquant le millième but du club en C1. Invité à s'exprimer après la partie, KB9 a fait part de sa satisfaction au micro de beIN SPORTS.

«C'est joli, ça fait des records et ça marque l'histoire. Je suis content mais je le suis plus pour le match, la victoire. Le plus important, c'était les trois points ce soir et ce n'était pas facile, a lâché l'ancien Lyonnais avant de poursuivre. Moi, quand j'ai signé dans ce club-là, c'était pour ces choses-là, et aujourd'hui, je continue à travailler pour aller encore plus haut. (...) Mon football n'a pas changé.»