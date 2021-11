Ligue des Champions : le duo Benzema-Vinicius porte le Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk, l'AC Milan et le FC Porto dos à dos

Avant le match entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain notamment, deux matches étaient au programme à partir de 18h45 ce mercredi dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Au Stade Santiago Bernabeu, le Real Madrid accueillait le Shakhtar Donetsk, dans le groupe D, deux semaines après la rencontre entre Ukraine (5-0 pour la Casa Blanca). Deuxièmes à égalité de points avec le Sheriff Tiraspol (6 pts), les Merengues devaient l'emporter pour prendre provisoirement la première place et faire un pas vers la qualification en phase finale. L'équipe ukrainienne, dernière avec une unité, devait aussi prendre les trois points pour rester un peu en vie. Carlo Ancelotti alignait un 4-3-3 avec le trio Vazquez-Benzema-Vinicius aux avant-postes. Roberto De Zerbi optait lui pour un 4-5-1 avec le seul Fernando à la pointe de l'attaque.

La suite après cette publicité

Malgré un début de match intéressant et une première opportunité pour Modric (5e), les Merengues se faisaient rapidement peur sur une frappe limpide de Patrick qui s'écrasait sur le poteau opposé de Courtois, battu sur ce coup (10e). Les Ukrainiens n'étaient pas venus pour faire de la figuration et le faisaient donc savoir mais sur l'action suivante, le Real trouvait la faille. Suite à un contrôle manqué de Marlon dans la surface, Vinicius récupérait pour servir tranquillement Benzema qui terminait dans le but vide (14e, 1-0). Boostés par ce but, les joueurs de la Casa Blanca poussaient avec une autre tentative de Modric trop tendre (17e). Mais en face, le Shakhtar ne lâchait pas, puisque Mudryk (24e) et Fernando (32e) cherchaient à égaliser, en vain. Jusqu'à la 39e minute. Sur sa deuxième tentative, l'attaquant brésilien, parfaitement trouvé par Patrick de la poitrine, fusillait Courtois (39e, 1-1).

KB9 voit double, l'AC Milan ne gagne toujours pas en C1

Le Real Madrid encaissait donc un but au pire des moments, et le buteur du Shakhtar, lui, passait même tout proche du doublé juste avant la pause (45e). Au retour des vestiaires, il ne se passait pas grand-chose d'intéressant jusqu'à cette action incroyable des Madrilènes. Vinicius sollicitait Casemiro devant la surface qui lui remettait d'un geste somptueux. Le Brésilien servait ensuite Benzema en une touche qui terminait le travail du droit (61e, 2-1). La réaction ukrainienne intervenait quelques minutes plus tard avec ce boulet de canon du capitaine Stepanenko (76e) mais sa tentative passait de peu au-dessus du but de Courtois. Juste avant de céder sa place, Benzema ratait le triplé avec une frappe non cadrée (79e). Derrière, les changements se multipliaient mais les filets ne tremblaient plus malgré une dernière tête d'Ismaily (82e) et une grosse occasion de Sudakov (90e+1). Le Real Madrid s'imposait 2-1 et prenait provisoirement la tête du groupe D en attendant Sheriff Tiraspol-Inter à 21h.

Dans l'autre rencontre, l'AC Milan et le FC Porto avaient rendez-vous à San Siro pour un match de la poule B. Deux semaines en arrière, les Dragoes s'étaient imposés devant leur public face aux Rossoneri (1-0), et le club italien voulait bien évidemment prendre sa revanche ce mercredi surtout qu'avec un zéro pointé, l'équipe entraînée par Stefano Pioli n'avait plus énormément de cartouches pour rester dans la course à la qualification. Malheureusement, la rencontre démarrait très mal pour les locaux puisque Luis Diaz débloquait la situation pour les visiteurs dès la 6e minute. Malgré une meilleure possession de balle, les Milanais se procuraient moins d'occasions. Néanmoins, un but contre son camp de Chancel Mbemba permettait à Milan de revenir (61e, 1-1). L'entrée d'Ibrahimovic en fin de partie, à la place de Giroud, ne changeait rien. Les deux équipes se quittaient sur ce match nul qui faisait plus les affaires du FC Porto, provisoirement deuxième.

Les résultats de 18h45 :

Groupe B

AC Milan 1-1 FC Porto : Mbemba (61e) ; Diaz (6e)

Groupe D

Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk : Benzema (14e, 61e) ; Fernando (39e)

Retrouvez le classement des poules ici.