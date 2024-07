Euro 2024 : l’énorme détresse des Three Lions après leur nouveau revers en finale

C’était une finale pour l’histoire à Berlin. En cas de succès, l’Espagne avait l’opportunité de devenir la nation la plus titrée dans la compétition avec quatre sacres au compteur après ceux de 1964, 2008 et 2012. De son côté, l’Angleterre pouvait décrocher le premier titre de son histoire après avoir échoué d’un cheveu lors de l’édition précédente, battue par l’Italie à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 2-3 t.a.b) dans l’antre de Wembley un soir de juillet 2021. Mais à l’image de ce qu’elle a démontré tout au long du tournoi, la sélection anglaise a été rattrapée par ses vieux démons.

Si l’Angleterre a fait le job défensivement pour contenir les vagues espagnoles lors du premier acte, elle n’a pu maintenir la cadence au retour des vestiaires. Surpris d’entrée de jeu par la vivacité de Lamine Yamal et la lucidité dans le dernier geste de Nico Williams, les hommes de Gareth Southgate, au bord de la rupture à l’heure de jeu, ont fait preuve de résilience pour revenir au score grâce notamment à ses entrants et le but égalisateur de Cole Palmer. De quoi redonner de la voix aux 50 000 supporters anglais pendant un léger quart d’heure avant de redescendre rapidement sur terre en encaissant dans les derniers instants de la partie un second but fatal (2-1).

L’Angleterre va devoir encore attendre…

Un scénario catastrophe pour les Anglais, battus par plus forts qu’eux à l’Olympiastadion, qui les prive d’un premier titre sur la scène continentale et qui peuvent regretter d’avoir opté pour une approche trop défensive. Logiquement, la déception était immense au coup de sifflet final, à l’image d’Harry Kane. «Je n’ai pas les mots. C’était un match difficile. Nous avons pourtant réussi à revenir dans le match. A 1-1, nous aurions pu profiter de cette dynamique, aller de l’avant, mais nous n’avons pas réussi à garder le ballon. Je ne sais pas quoi dire. (…) C’est une opportunité manquée, nous aurions dû faire preuve de plus de résilience, il faut saisir les opportunités quand elles arrivent. C’est très dur, ça va être dur pendant longtemps», a déclaré l’attaquant du Bayern Munich au micro de la BBC.

Dans le prolongement des propos de son capitaine, son sélectionneur a préféré s’incliner devant la prestation époustouflante de l’Espagne, qui aura réalisé un sans-faute dans la compétition avec un total de 15 buts inscrits. «On s’est battu jusque dans les derniers instants de la finale. Mais aujourd’hui, nous n’avons pas assez eu la maîtrise du ballon. Nous avons bien défendu, ils pressaient bien et vous devez résister à ça, mais on l’a bien fait. On était toujours dans le match et après l’égalisation, le match était toujours très ouvert. Mais comme toujours dans ces matchs, ça se joue sur des détails. Mais c’est la meilleure équipe du tournoi. Ils le méritent», a fini par conclure Gareth Southgate. L’Angleterre devra donc encore patienter avant de soulever le trophée Henri Delaunay…