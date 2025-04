Arsenal - PSG : Khvicha Kvaratskhelia, l’indispensable maillon de Luis Enrique

Dévoué, combattif, décisif, irréprochable, collectif… Au sortir de la première manche remportée (1-0) par le Paris Saint-Germain, mardi soir, sur la pelouse de l’Emirates Stadium, les qualificatifs sont nombreux pour résumer la performance de Khvicha Kvaratskhelia. Aligné sur le front de l’attaque parisienne, aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le Géorgien a quoi qu’il en soit prouvé toute son importance dans le onze dirigé par Luis Enrique. Rapidement séduisant lors de son arrivée dans la capitale française (4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues), l’ancien joueur du Napoli restait pourtant sur des dernières semaines plus contrastées sous le maillot francilien.

Une passe décisive, un pénalty oublié ?

Moins en réussite aux abords des surfaces adverses et pas encore totalement connecté à ses nouveaux coéquipiers, le natif de Tiflis a finalement profité de ce déplacement à Londres pour apporter la plus belle des réponses. Décalé sur le côté gauche après trois petites minutes de jeu, l’international géorgien (41 sélections, 18 buts) annonçait la couleur à Jurrien Timber en servant parfaitement Ousmane Dembélé pour l’ouverture du score parisienne. Un premier éclair suivi de nombreuses percussions, mettant constamment en difficulté le latéral néerlandais, fautif à de maintes reprises mais s’en sortant finalement miraculeusement sans carton jaune.

En confiance, Kvara, qui aura régulièrement interchangé avec Désiré Doué pour perturber l’arrière-garde londonienne, restera globalement l’un des grands artisans de la première demi-heure étincelante des Parisiens du côté de l’Emirates Stadium. Il serait pour autant malhonnête de réduire la performance de l’ailier francilien - tout proche d’obtenir un pénalty sur un ceinturage de… Timber et de faire le break sans l’intervention décisive de David Raya (26e) - a son unique apport offensif. Et pour cause. Face à la montée en puissance des Gunners, celui qui voit son contrat courir jusqu’en 2029 a surtout fait preuve d’une abnégation rare et d’un sens du sacrifice à toute épreuve (ce qui n’a pas toujours été le cas des maillots floqués d’un 7 dans la capitale française). Fort d’innombrables replis défensifs pour venir aider Nuno Mendes dans son duel face à Bukayo Saka, il a finalement permis aux siens de conserver ce court mais précieux avantage avant le match retour au Parc des Princes.

Une aide défensive précieuse

Un rôle clé qui n’a d’ailleurs pas échappé à Luis Enrique, décidant de laisser son protégé jusqu’au coup de sifflet final quand Ousmane Dembélé, blessé, et Désiré Doué, émoussé, cédaient respectivement leur place à Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. «On a réalisé un grand travail individuel et collectif. Il y a eu un grand travail défensif des attaquants, offensif des milieux de terrain. Un travail défensif de tous. Arsenal est si fort, on ne peut pas calculer ou gérer. On a tout donné face à des joueurs comme Saka, Martinelli, Odegaard, qu’il faut surveiller en permanence», notait d’ailleurs le technicien espagnol en conférence de presse, préférant «souligner le travail de 14 ou 15 joueurs».

Crédité d’un 7 par la rédaction FM, le néo-Parisien peut, quoi qu’il en soit, quitter Londres avec le sentiment du devoir accompli. Passeur décisif, le Géorgien concluait ainsi sa prestation de haute volée avec 8 duels remportés, 7 ballons récupérés (le plus haut total de la soirée), 2 interceptions, 60% de tacles réussis et une justesse technique non négligeable dans ses transmissions. Une copie parfaite symbolisant finalement la prestation collective séduisante des champions de France dans l’antre des Gunners. Il appartient désormais à Kvaratskhelia et ses coéquipiers de réitérer une telle performance, mercredi prochain au Parc des Princes, pour poursuivre le rêve de tout un club, à savoir remporter pour la première fois de son histoire la plus prestigieuse des compétitions européennes…