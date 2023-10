PSG : la réaction étonnante de Warren Zaïre-Emery

La suite après cette publicité

Il fait partie des rares joueurs parisien qui peuvent rentrer à l’hôtel la tête haute ce soir. Warren Zaïre-Emery a certes eu un peu de mal en première période, mais il ne s’est pas caché et a terminé par rendre une copie plutôt satisfaisante en deuxième période, avec une passe décisive pour Lucas Hernandez à la clé. Il a été crédité d’un 5,5/10 dans les notes du match de notre rédaction, soit la meilleure note côté parisien.

« Ce n’est pas un match raté, on a fait beaucoup d’erreurs. Il sont allés nous chercher très haut. On va regarder les erreurs pour s’améliorer. On n’est pas du tout inquiet, ce n’est que le 2e match. A nous de faire les choses bien pour terminer 1er de ce groupe. Problème mental ou tactique ? Je ne saurai pas vous répondre. On va voir les erreurs pour s’améliorer. Je pense que c’est pas une question d’âge mais de personnalité (son caractère, NDLR). Le public a été fort pour eux, il ya eu beaucoup de bruit mais ça ne doit pas nous impressionner », a lancé le titi parisien, qui estime donc que le PSG n’a pas forcément raté son match.