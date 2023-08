Arabie saoudite : les premiers mots du nouveau sélectionneur Roberto Mancini

Nouveau sélectionneur de l’Arabie Saoudite, l’entraîneur italien Roberto Mancini a été présenté par la fédération saoudienne ce lundi, alors qu’il a paraphé un juteux contrat jusqu’en 2027 après son départ surprise de la Nazionale : «Je remercie le président de la Fédération de football de m’avoir choisi pour ce rôle et je suis fier de pouvoir apporter mon leadership en tant qu’entraîneur des Verts. Les 10 prochains jours sont importants pour voir les joueurs, et nous avons également vu beaucoup de matches des clubs ces derniers jours», a déclaré Mancini, après avoir signé son contrat jusqu’en 2027 lors de la cérémonie à Riyad.

«Je ne suis pas un magicien, mais nous avons du talent et nous pouvons atteindre nos objectifs avec du travail. Nous avons de bons joueurs et l’ancien entraîneur a fait un excellent travail. Nous voulons être l’une des meilleures équipes d’Asie et réaliser un match fantastique. environnement pour nous et les joueurs. Je vais construire une équipe organisée et forte qui joue un football offensif attrayant. Nous voulons inspirer les supporters saoudiens et montrer au monde que l’Arabie saoudite est une grande puissance dans le football», a poursuivi l’ancien sélectionneur de l’Italie qui recevra donc 100 millions d’euros sur son bail.