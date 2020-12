Droits TV : la justice valide l'accord entre la LFP et Mediapro

La suite après cette publicité

Vendredi 11 décembre 2020 constitue une journée historique pour le football français. En effet, la Ligue de Football Professionnel réunissait son conseil d'administration à 10 heures. Au menu des débats, le dossier brûlant des droits TV et le contrat qui lie l'instance au diffuseur Mediapro. Deux possibilités existaient pour la LFP : récupérer ses droits et abandonner la majeure partie des impayés du groupe sino-espagnol ou déclencher une bataille judiciaire qui pourrait s'étirer dans le temps.

Après multiples échanges, le conseil d'administration a finalement opté pour la première solution. La Ligue a donc mis un terme au contrat avec Mediapro pour la diffusion des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Cette dernière devait récupérer ses droits d'ici le 22 décembre. D'après RMC et L'Equipe, c'est maintenant acté puisque le Tribunal de commerce de Nanterre a entériné ce mardi l'accord conclu entre Mediapro et la LFP, restituant les droits de diffusions des championnats de France professionnels.

Mediapro va indemniser la LFP

Pour rappel, une conciliation avait été lancée par le biais du tribunal de commerce de Nanterre, avec comme objectif de trouver une issue favorable dans ce conflit. Excédée par le non-paiement des traites d'octobre (172 millions d'euros) et de décembre (153 millions d'euros), la LFP a donc décidé de récupérer ses droits au plus vite. En échange, le groupe sino-espagnol dédommagera la Ligue à hauteur de 100 millions d'euros et évite ainsi des poursuites judiciaires.

Le 8 décembre dernier, la direction de la chaîne Téléfoot avait évoqué devant ses salariés deux scénarios : un maintien de la chaîne en perdant certains lots - dont la prestigieuse affiche du dimanche soir - ou un arrêt définitif de la chaîne... C'est donc la deuxième possibilité qui a été retenue face à une fronde du football français toujours plus forte. En attendant de trouver un nouveau diffuseur, comme Canal + et beIN Sports, et de sortir de la crise, la chaîne Téléfoot a obtenu le droit de diffuser les matches jusqu’au 31 janvier 2021.