Ligue 1 : la chaîne Téléfoot va s'arrêter !

Tel un mirage, la chaîne Téléfoot va disparaître des radars en un temps record. Quelques mois à peine après son lancement en août dernier par le groupe sino-espagnol Mediapro, cette dernière doit déjà baisser le rideau. Il y a deux ans, Mediapro remportait haut la main la diffusion de la Ligue 1 et la Ligue 2 sur la période 2020-2024 pour un montant de 830 millions d'euros. Mais rapidement, ce dernier a déchanté et a réclamé une ristourne sur les droits TV de cette saison suite à la crise sanitaire.

Un processus de conciliation a été lancé via le tribunal de commerce de Nanterre. L'objectif demeurait limpide : trouver une porte de sortie et limiter les dommages collatéraux pour le diffuseur et la LFP. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour le groupe sino-espagnol, qui s'est heurté notamment à la volonté de la Ligue de Football Professionnel de récupérer les droits TV au plus vite. Échaudée par le non versement des traites d'octobre et décembre (estimées à 172 et 135 millions d'euros), l'instance souhaitait avant tout sauver le football français face à ces pertes financières considérables.

La chaîne Téléfoot va fermer

Rapidement, l'avenir de la chaîne Téléfoot a cristallisé l'attention. Le 8 décembre dernier, la direction de la chaîne a évoqué devant ses salariés deux scénarios : un maintien de la chaîne en perdant certains lots - dont la prestigieuse affiche du dimanche soir - ou un arrêt définitif de la chaîne... C'est donc la deuxième possibilité qui a été retenue face à une fronde du football français toujours plus forte. L’Equipe révèle en effet que le directeur général de la chaîne Téléfoot, Julien Bergeaud, a annoncé lors d’une réunion organisée à la hâte ce matin qu’un accord avait été trouvé avec la LFP (aucun détail n’est précisé) pour le désengagement de Mediapro.

En conséquence, la chaîne Téléfoot va s’arrêter, même si aucune date précise n’a filtré. La fermeture prochaine de la chaîne Téléfoot constitue donc une onde de choc pour le football français. Malgré un casting séduisant (Anne-Laure Bonnet, Smaïl Bouabdellah, Benoît Cheyrou, Loïc Perrin, Christophe Jallet notamment), Téléfoot n'a jamais réellement convaincu son auditoire (600 000 abonnés annoncés). Face à cette situation devenue intenable, l’arrêt de la chaîne devenait donc inéluctable... Désormais, la LFP doit dénicher un diffuseur solvable pour la suite de la saison. Les regards se tournent vers Canal + diffuseur historique de la Ligue 1...