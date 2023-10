OL : Jean-Michel Aulas s’attaque à l’OM après les graves incidents

Bus attaqué, Fabio Grosso ensanglanté, match reporté… La soirée de ce dimanche 29 octobre a viré au cauchemar alors que l’OM et l’OL devaient croiser le fer pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Si les réactions de John Textor ont interpellé plus d’un observateur après l’annonce officielle, Jean-Michel Aulas, ancien président du club rhodanien, est également sorti du silence. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien dirigeant lyonnais a notamment apporté son soutien au technicien italien. Avant d’en remettre une couche, ce lundi.

«Quand des incidents de ce type sont prémédités et réalisés par des groupes de supporters abonnés d’un club, on ne peut pas exclure la responsabilité du club organisateur surtout si ces actes ont été dénoncés aux délégués à de nombreuses reprises précédemment ??», a notamment lancé JMA. Un message tranché directement adressé aux responsables de l’Olympique de Marseille. Reste désormais à connaître les sanctions pour les incidents survenus sur la voie publique mais également dans l’enceinte phocéenne quelques minutes plus tard…