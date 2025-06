Ligue des Champions 2025 : l’équipe type de la compétition avec sept Parisiens

La saison 2024/25 de la Ligue des Champions s’est achevée ce samedi soir, à l’Allianz Arena, avec le premier couronnement de l’histoire du Paris Saint-Germain, suite à sa victoire historique contre l’Inter Milan sur un score de 5-0. Et alors que l’UEFA a déjà désigné Ousmane Dembélé comme meilleur joueur de la compétition, ainsi que Désiré Doué comme meilleur jeune joueur, l’instance européenne vient de dévoiler l’équipe-type de cette saison, haute en rebondissements.

Avant de dévoiler les heureux figurants de cette liste, l’UEFA a tenu à montrer toute transparence sur les critères de sélection : «nous avons fait cette sélection de joueurs, en particulier en attaque, pour refléter la mobilité exceptionnelle qui était une caractéristique de l’approche de l’équipe victorieuse du Paris Saint-Germain. La ligne d’attaque sélectionnée en est l’illustration : une équipe flexible avec des joueurs offensifs qui peuvent changer de position», est-il expliqué.

Sept Parisiens, seulement un milanais

Et avant d’évoquer les joueurs de champs, Gianluigi Donnarumma (PSG) a logiquement été sélectionné dans les buts après une saison plus que réussie, dont une séance de tirs au but marquante contre Liverpool, en huitièmes. Devant lui, on retrouve trois Parisiens : Nuno Mendes, Marquinhos et Achraf Hakimi, aux côtés du finaliste Alessandro Bastoni (Inter Milan). Autre francilien au milieu de terrain, Vitinha, aux côtés de Declan Rice (Arsenal), notamment pour sa sublime performance contre le Real Madrid.

Sur les ailes, les deux attaquants du FC Barcelone Raphinha et Lamine Yamal méritent également leur place, alors que le duo d’attaque est composé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Une équipe largement dominée par le PSG, qui comporte sept joueurs, deux Barcelonais, un joueur d’Arsenal et seulement Bastoni côté Inter Milan, pourtant finaliste. À noter également, l’absence de Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), pourtant co-meilleur buteur de la saison, avec le Barcelonais Raphinha (13 buts).

L’équipe de la saison de Ligue des Champions 2024-25