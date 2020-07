Paris SG-OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une semaine après la finale de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue s'apprête à tirer sa révérence. Ce vendredi, sur la pelouse du Stade de France, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais disputeront la dernière finale de cette compétition créée par la Ligue de football professionnel en 1994. Le PSG en avait été son premier vainqueur, bouclera-t-il la boucle ?

Pour le club de la capitale, plus qu'un nouveau trophée sur la scène nationale, l'enjeu reste de poursuivre la préparation physique en vue du quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. Et de s'habituer à évoluer sans Kylian Mbappé, dont la présence le 12 août prochain reste très hypothétique. L'entraîneur Thomas Tuchel doit donc composer le meilleur onze possible tout en composant avec les absences et la Ligue des Champions à venir.

L'OL ne doit pas se louper

A priori, il devrait aligner de nouveau un 4-4-2, avec Navas dans les buts, Bakker à gauche, Kehrer à droite en espérant qu'il soit suffisamment rétabli, et une défense Kimpembe-Thiago Silva. Marquinhos évoluerait cette fois un cran plus haut, dans l’entre-jeu aux côtés de Marco Verratti. Di Maria et Neymar occuperaient les ailes pour alimenter Mauro Icardi et Pablo Sarabia, remplaçant désigné de Mbappé.

Côté lyonnais, l'enjeu est de taille. Il faut l'emporter pour se qualifier pour la Ligue Europa, ce qui justifierait la présence d'un effectif pléthorique, notamment dans le secteur offensif. Ces dernières semaines, Rudi Garcia a travaillé sur le système à trois défenseurs centraux et c'est bien celui-là qu'on devrait retrouver face au PSG. Tatarusanu va jouer la finale dans les cages, avec un trident Marçal-Marcelo-Denayer devant lui. Cornet à gauche et Dubois à droite seront les pistons si décisifs dans ce schéma. Bruno Guimarães, Aouar et Caqueret composeront le milieu, avec Moussa Dembélé et Memphis Depay en pointe. Place au spectacle, qu'on espère plus abouti que celui de la semaine précédente.