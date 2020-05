Exclu FM : le PSG tente de régler les dossiers Thiago Silva et Julian Draxler

Le Paris Saint-Germain doit régler de nombreux cas cet été et Leonardo a du pain sur la planche. Il y a les cas des fins de contrat, avec la perspective d'une prolongation à court terme pour disputer la fin de la Ligue des Champions, pour des joueurs comme Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Thiago Silva. Il y a l'option d'achat de Mauro Icardi à lever et d'autres cas sur lesquels statuer.

Pour en revenir à Thiago Silva, le défenseur âgé de 35 ans pourrait bien avoir gain de cause. Il a milité ces derniers mois pour une prolongation de son aventure au PSG, enchaînant les sorties médiatiques pour exprimer son amour envers Paris. D'abord réticent et désireux de tourner la page, Leonardo a changé son fusil d'épaule, notamment en raison de la crise économique qui découle de l'épidémie de coronavirus. Comme nous vous l'avions révélé, des discussions avaient ainsi été entamées entre la direction parisienne et le défenseur brésilien.

Draxler invité à partir mais...

Selon nos informations, les négociations ont bien avancées et Thiago Silva se serait entendu avec Leonardo sur les contours d'une prolongation d'un an + un an en option. Il reste désormais à ouvrir le délicat sujet de la rémunération salariale, alors que le capitaine du PSG a touché 14 M€ pour la saison 2019-2020, un tarif qui devra forcément être revu à la baisse. Autre dossier à gérer pour Leonardo, celui de Julian Draxler. L'Allemand a clairement perdu sa place cette saison, avec une implication jugée en baisse par le staff parisien.

Par contre, il a toujours bien fait comprendre qu'il se sentait bien à Paris. L'hiver dernier, il a refusé un départ pour l'AC Milan, qui s'était visiblement entendu avec le PSG. Invité à quitter le club de la capitale, il préférerait clairement rester et aller au bout de son contrat, qui s'achève en juin prochain. De son côté, l'agent de l'Allemand âgé de 26 ans l'a proposé au RB Leipzig selon nos informations. Le club allemand n'est pas particulièrement emballé. Le club francilien risque d'avoir du mal à trouver une porte de sortie à son joueur recruté à Wolfsbourg pour près de 40 M€ en janvier 2017.