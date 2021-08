Amical : Liverpool tenu en échec par l'Athletic Bilbao

La préparation estivale touche bientôt à sa fin pour Liverpool et avant une dernière rencontre amicale prévue lundi à Merseyside contre Osasuna, les hommes de Jürgen Klopp affrontaient l’Athletic Bilbao ce dimanche à Anfield. Sous les yeux de leurs supporters (jauge à 70%), les Reds se présentaient en 4-3-3. Dans les buts, Alisson était protégé par un quatuor défensif composé d'Alexander-Arnold, van Dijk, Matip et Robertson. Dans l'entrejeu, Milner et Keita accompagnaient le jeune Elliott (18 ans). En retrait d'un séduisant trio offensif : Salah-Jota-Mané. En face, Bilbao qui lancera sa saison de Liga face à Elche le 16 août prochain, alignait un 4-4-2. En dernier rempart, Agirrezabala était soutenu par une ligne de 4 joueurs à vocation défensive : Balenziaga-Martinez-Vivian-De Marcos. Alors que Garcia et Vencedor étaient alignés au coeur du jeu, Munian et Berenguer alimentaient les ailes et le duo d'attaque : Williams-Sancet.

La suite après cette publicité

Dans une rencontre permettant à van Dijk, gravement blessé la saison dernière, de continuer à accumuler du temps de jeu, Liverpool démarrait fort. Sur un service de Mané, Jota finissait parfaitement et trompait la vigilance d'Agirrezabala (13e, 1-0). Dominateurs, les Reds, emmenés par un Alexander-Arnold très actif dans son couloir gauche et un Mané souvent dangereux, devaient tout de même se méfier des Espagnols. À deux reprises, Alisson détournait d'ailleurs les tentatives de Williams (21e, 35e). Juste avant la mi-temps, la blessure de Robertson, remplacé par Beck à la pause, laissait une nouvelle source d'inquiétude pour Jürgen Klopp. Au retour des vestiaires, Alisson devait s'incliner suite à un joli mouvement collectif conclu par Berenguer (53e, 1-1). Et malgré une dernière grosse occasion par l'intermédiaire d'Elliott trouvant la barre transversale (75e), le score restait inchangé (1-1). Le 14 août prochain, les Reds lanceront leur nouvelle campagne en Premier League face à Norwich City.

Honours even in our penultimate pre-season friendly at Anfield. — Liverpool FC (@LFC) August 8, 2021

Les compositions officielles au coup d'envoi :

Le XI de Liverpool

🙌 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 𝐈𝐒 𝐈𝐍 🙌



This is how the Reds line-up for today’s meeting with @AthleticClub at Anfield 📋 — Liverpool FC (@LFC) August 8, 2021

Le XI de Bilbao