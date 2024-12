Le Bayern Munich menace sérieusement le Real Madrid

Le 1er juillet 2025, plusieurs joueurs seront libres de tout contrat. Cela pourrait être le cas de Neymar Jr, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo et bien d’autres footballeurs qui n’ont pas encore réglé leur situation. Alphonso Davies (24 ans) est également concerné. Pourtant, cela fait au moins deux ans que le Bayern Munich tente d’obtenir une prolongation de sa part. Mais ce dossier n’avance pas. Pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé sous l’impulsion de l’ancien directeur sportif, Hasan Salihamidžić.

L’opportunité Alphonso Davies pour le Real Madrid

Ce dernier avait posé les bases pour étendre le bail du Canadien. Mais son départ a refroidi le clan Davies comme l’avait expliqué à l’époque Bild. Depuis, les deux parties continuent d’échanger mais on en est toujours plus ou moins au même stade. Sauf que le temps presse à présent. Dans environ six mois, Davies sera libre. Ce que voulait éviter le Bayern Munich, qui espérait au mieux le prolonger et au pire le vendre afin de récupérer de l’argent. Mais les Bavarois n’ont plus la main. C’est bien le joueur qui est en position de force sur ce dossier.

Et il en profite pour écouter les arguments des clubs prêts à l’accueillir. Certaines écuries de Premier League, dont Liverpool, sont sur le coup. En Espagne, le Barça suit son cas, puisqu’il sera libre et qu’il connaît bien Hansi Flick. Mais le plus gros danger pour le Bayern Munich se nomme Madrid. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont très intéressés par ses services. Comme indiqué par AS ce matin, les dirigeants voient en lui une opportunité de marché, alors qu’ils ont déjà Ferland Mendy et Fran Garcia à gauche.

Le Bayern Munich inquiète la Casa Blanca

Dans un autre article publié dans ses pages intérieures, le média espagnol fait un point sur ce dossier. Ainsi, AS explique que Davies est d’accord depuis des mois sur les termes de son contrat avec le Real Madrid. Mais il ne peut pas y avoir de signature avant le 1er janvier. Alors que tout semblait aller dans le bon sens, la publication espagnole précise que l’opération de la dernière chance a été lancée par Munich. Les Bavarois comptent faire de gros efforts pour le garder. Ce point financier a d’ailleurs été le cœur du problème entre les Allemands et le clan Davies, qui réclamait beaucoup d’argent pour rester.

Puis le Canadien a revu ses exigences à la baisse et a réclamé 15 M€ par saison. Les Munichois se sont rapprochés de ses demandes en offrant 12, puis 13 et enfin 14 M€. Ils ne sont plus très loin de ce que le joueur réclame. AS ajoute d’ailleurs que les Bavarois ont prévenu le Real Madrid que cette histoire n’est pas encore terminée et qu’ils comptent tout donner jusqu’au bout. Si la Casa Blanca affiche un certain calme, elle a malgré tout une pointe d’inquiétude. Elle attend que le joueur tienne parole afin d’avancer le 1er janvier et le recruter libre l’été prochain comme avec Kylian Mbappé en 2024. Si Davies ne tient pas parole, il ne rejoindra pas Madrid, qui le ratera uniquement pour des questions d’argent.