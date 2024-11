Nantes - OM : Pierre-Emile Hojbjerg est fier de son équipe

Ce dimanche, l’OM a su aller chercher la victoire à Nantes (1-2). Une semaine après un Classique cauchemardesque face au PSG, les Phocéens ont parfaitement su relever la tête en montrant un bel état d’esprit pour aller chercher les trois points à la Beaujoire. Une victoire qui leur permet aussi de grimper à la deuxième place et de devenir les nouveaux dauphins du Paris Saint-Germain. Une victoire qui a donné le sourire à Pierre-Emile Hojbjerg, euphorique au micro de DAZN à l’issue du match :

«Magnifique. C’était un match très intense. Félicitations à Nantes pour avoir fait un bon match et pour nous avoir rendu le match compliqué. Je suis fier de l’équipe pour qu’on se soit remis la tête à l’endroit et pour le travail accompli cette semaine, on a voulu assumer le match et prendre la victoire comme on voulait. On prend des risques dans notre jeu et des responsabilités. Parfois, ça part dans notre dos, mais on doit encore améliorer des choses. L’attitude et la manière dont on s’est battus, c’est une fierté d’être dans cette équipe. Porter ce maillot en France et être suivi à travers le pays, c’est une grande chance.»