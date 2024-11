Ligue 1 : l’OM renoue avec la victoire au terme d’un match maîtrisé à Nantes

En clôture de la 10e journée de Ligue 1, l’OM se déplaçait sur la pelouse de Nantes ce dimanche. Un match capital pour les Phocéens qui avaient l’opportunité de prendre la deuxième place du classement en cas de victoire. Pour ce faire, Roberto De Zerbi décidait d’aligner une équipe assez dense avec Ismaël Koné dans un rôle de meneur de jeu hybride et une attaque Rowe-Maupay-Greenwood. De l’autre côté, Antoine Kombouaré a misé sur un onze offensif avec une attaque à 4 composée de Moses Simon, Sorba Thomas, Mostafa Mohamed et Tino Kadewere. Dès lors, le spectacle était garanti à la Beaujoire. D’entrée, les Phocéens ont marqué leur emprise sur la rencontre. Dès la 7e minute, les Marseillais se sont procurés leur première occasion franche mais la frappe de Mason Greenwood a été réceptionnée par un Alban Lafont vigilant. Et après des tentatives de Maupay (18e) et Rowe (22e), l’OM a enfin trouvé la faille peu avant la demi-heure de jeu. Trouvé suite à un centre venu de la gauche du très remuant Jonathan Rowe, Neal Maupay a ouvert le score d’un tacle opportun (0-1, 24e). Un but logique qui est venu récompenser la belle première période des Marseillais. Pour autant, sur la première occasion franche du FC Nantes, tout le bon travail de l’OM a été balayé. En effet, alors que Pedro Chirivella était proche de marquer contre son camp, Tino Kadewere a égalisé après une superbe reprise de volée du gauche (1-1, 39e). Avec ce but contre le cours du jeu, Nantais et Marseillais sont rentrés aux vestiaires sur un score de parité qui ne reflétait pas vraiment le scénario du premier acte.

Au retour des vestiaires, les débats ont été plus équilibrés, comme si ce but égalisateur avait donné plus d’espoirs aux locaux. Et même si cela ne s’est pas traduit en occasions nettes, les Canaris ont montré plus de mordant dans les duels. Pour autant, ces nouvelles résolutions n’ont pas permis aux Nantais de ne plus être exposés aux offensives marseillaises. Et sur l’une d’entre elles, le génie de Mason Greenwood a fait du mal à l’arrière-garde du FCN. En effet, trouvé dans l’axe, l’ancien prodige de Manchester United a tranquillement contrôlé avant d’armer une frappe rasante qui a trompé Alban Lafont de loin (1-2, 61e). Un but qui est venu réveiller les Nantais qui n’ont pourtant pas réussi à traduire leur frustration en un but. Écœuré par une parade de la tête de Rulli face à Mostafa Mohamed (63e), les Canaris ont également vu Tino Kadewere profiter des approximations d’une charnière Balerdi-Kondogbia friable avant de totalement se rater face au gardien argentin (68e). En face, Adrien Rabiot a vu le poteau lui empêcher de débloquer son compteur avec Marseille (83e) avant que Derek Cornelius soit évacué sur civière suite à une glissade inquiétante. Dans la douleur et après 10 minutes de temps additionnel sous haute tension, le club de la Canebière est allé chercher un succès précieux. Une semaine après un Classique perdu, l’OM répond et se repositionne à la deuxième position du classement après ce succès mérité à Nantes. De son côté, Nantes fait la mauvaise opération : alors que plusieurs équipes mal classées se sont imposées ce week-end, les coéquipiers de Nicolas Pallois sont presque les seuls à s’être inclinés. Le club présidé par Waldemar Kita est désormais 14e.