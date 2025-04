La terrible riposte du PSG dans son conflit judiciaire avec Kylian Mbappé !

Le conflit reprend de l’épaisseur entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Ce jeudi à l’occasion d’une conférence de presse organisée par les avocats de l’attaquant français, le clan Mbappé a annoncé saisir le conseil des prud’hommes à l’encontre du Paris Saint-Germain pour le non-versement d’un somme de 55 millions d’euros. «Il manque le troisième tiers de la prime de signature, qui correspond en brut à 36,66 millions d’euros. Puis avril, mai, juin, pas de salaire et pas de prime d’éthique. Donc, il manque en salaire 18,75 millions d’euros, ce qui nous amène aux fameux 55 millions d’euros», avait ainsi rappelé en détail Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé, à l’AFP.

La suite après cette publicité

Une première réponse était arrivée assez rapidement de la part du Paris Saint-Germain. Une source proche de la direction du club francilien a dit que le PSG «est prêt à aller aux prud’hommes sans problème» et que Kylian Mbappé «ne va pas gagner». On attendait néanmoins une position plus affirmée de la part du club sacré 13 fois champion de France. Celle-ci est arrivée de la part d’un porte-parole du Paris Saint-Germain qui a été interrogé par Le Parisien. « Après avoir une nouvelle fois entendu aujourd’hui un récit fantasque relevant d’un univers parallèle, le PSG continue de ne pas comprendre la raison pour laquelle Kylian Mbappé ne saisit pas le conseil des prud’hommes qui est le seul tribunal compétent pour trancher le litige qui l’oppose à son ancien club», a-t-il débuté même si le clan Mbappé a justement déclaré qu’il allait emmener l’affaire devant les prud’hommes.

Le PSG prêt à aller devant les prud’hommes

Le porte-parole du Paris Saint-Germain a ensuite mis en avant la différence de vision entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain quant au statut qui était celui de l’attaquant français champion du monde 2018 lorsqu’il évoluait encore au sein de la formation francilienne jusqu’à la saison dernière. «Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG pense au contraire qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés qu’il a pris vis-à-vis de son employeur alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, c’est une question de bonne foi, d’honnêteté, et de loyauté, mais aussi de respect des valeurs et de respect pour l’institution de Paris et ses supporters», a ainsi lâché le représentant du PSG.

La suite après cette publicité

Ce dernier estime par ailleurs que le Paris Saint-Germain reste ouvert à une médiation et à la résolution du conflit à l’amiable tout en s’affirmant prêt à aller devant le conseil des prud’hommes si la situation ne peut pas s’arranger directement entre les deux parties : «toutes les procédures annoncées par les avocats de Kylian Mbappé ne font que retarder la résolution du litige par le conseil des prud’hommes devant lequel le PSG est prêt à exposer l’ensemble des faits, preuves et témoignages prouvant l’existence d’un accord ou mieux par la voie de la transaction que le PSG l’appelle de ses vœux depuis plus d’un an. Le club réaffirme son souhait de parvenir à une issue amiable, comme il y a toujours été favorable, malgré les marques répétées de mauvaise foi et le refus total du joueur de toute médiation.» Le bras de fer continue entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain.