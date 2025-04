La réponse du PSG au clan Mbappé par rapport au conseil des prud’hommes

Ce jeudi lors d’une conférence de presse, l’avocate de Kylian Mbappé, Maitre Delphine Verheyden, a annoncé que le clan Mbappé allait saisir le conseil des prud’hommes dans son litige l’opposant au Paris Saint-Germain pour 55 millions euros de salaires et primes impayées : «si le PSG veut qu’on saisisse le conseil des prud’hommes, on va le faire et on est très curieux de voir ce qu’il en sera quand le conseil découvrira les méthodes du PSG, notamment celle du loft qui consiste à mettre à l’écart, voire à humilier. Il y a aussi les méthodes de l’armée numérique, mais aussi toutes les brimades du quotidien pour forcer le joueur à signe, nous allons donc saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir indemnisation de tous les préjudices qu’a subi Kylian Mbappé.

La réponse du club parisien a été immédiate et le club francilien est prêt à aller aux prud’hommes "sans problème" selon une source proche de la direction comme le rapporte l’AFP. « Les prud’hommes verront toutes les preuves et trancheront », a ainsi expliqué cette personne proche de la direction parisienne qui a estimé que Kylian Mbappé «ne va pas gagner».