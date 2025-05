OL : Paulo Fonseca dévoile comment il communique avec son équipe depuis les tribunes

Paulo Fonseca vit une saison spéciale à Lyon. Arrivé l’hiver dernier pour remplacer Pierre Sage, le Portugais a fait les gros titres de la presse sportive hexagonale après avoir écopé d’une suspension de neuf mois suite à son agression sur l’arbitre du match OL-Brest, Benoît Millot. Exilé dans les tribunes du Groupama Stadium, Fonseca n’a pas le droit de communiquer avec ses joueurs et n’a pas accès non plus au vestiaire. Comment fait-il alors pour faire passer ses messages ? Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur rhodanien a expliqué sa méthode.

«Je pense que Jorge (Maciel, son adjoint) et tous les adjoints ont fait un travail magnifique jusqu’à maintenant. C’est différent pour moi, car je regarde le match avec une autre vision. C’est plus positif de voir le match depuis la tribune, mais c’est difficile d’être loin et de ne pas pouvoir parler avec les joueurs. L’équipe est habituée et le processus est bien travaillé. Je vois très bien le match, mais je n’ai pas la possibilité de parler avec les joueurs. J’ai mon analyste avec moi qui communique avec Jorge et Paulo Ferreira. Sur le terrain, notre vision est totalement différente. Au rugby ou au football américain, l’entraîneur est en tribune pour bien voir le match. Je ne sais pas si le futur sera comme ça au football. C’est peut-être une possibilité, car on regarde le match avec une vision plus large», a-t-il confié, avant d’expliquer comment les décisions étaient ensuite prises. «Les décisions sont les mêmes. Mon analyste, qui est avec moi, communique rapidement avec Jorge Maciel et Paulo Ferreira».