LdC (F) : énorme désillusion pour l’OL, écrasé par Arsenal !

Catastrophe pour l’OL ! Opposées à Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des Champions, les joueuses de Joe Montemurro ont été complètement renversées par leur adversaire. Pourtant vainqueurs 2-1 lors du match aller, les partenaires de Wendie Renard ont complètement sombré au Groupama Stadium.

Tout avait bien mal débuté, avec un but contre son camp de la gardienne Christiane Endler (5e). Les Lyonnaises ont ensuite pris un autre gros coup sur la tête, avec le but du break inscrit par Mariona Caldentey juste avant la mi-temps (45e+1). Si tout était encore possible au retour des vestiaires, Alessia Russo est venue doucher les espoirs des Gones, creusant un peu plus l’écart dès le début du deuxième acte (46e). Le cauchemar s’est ensuite poursuivie, après que Caitlin Foord n’enfonce un peu plus le clou (63e). Si Melchie Dumornay a réduit l’écart en fin de match (81e), le scénario est resté inchangé : c’est une lourde défaite 1-4 qu’on subie les Rhodaniennes. C’est donc Arsenal qui affrontera le FC Barcelone à l’Estádio José Alvalade le 24 mai prochain. Pour l’OL, il faudra se rencontrer sur le championnat, avec une rencontre face au Havre mercredi prochain.