Les confessions de Willy Sagnol sur Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia est un joueur agréable à voir jouer, percutant, passionné par le dribble et la provocation balle au pied. À Naples, comme en sélection, le Géorgien impressionne depuis deux saisons. L’ailier a d’ailleurs largement contribué à la qualification historique de sa sélection en 1/8es de finale de l’Euro cette semaine. Avec l’ouverture du score dès la deuxième minute de jeu, il a permis à son équipe de prendre l’avantage face aux Portugais, et de se qualifier contre l’Espagne. Son sélectionneur français, Willy Sagnol, admet la chance qu’il a d’avoir "Kvara" dans son effectif.

« Un mec comme ça, tu aimerais en avoir 26 dans ton effectif. Avec les leaders techniques ou les meilleurs joueurs, il y a toujours une gestion un peu différente des autres. On aime beaucoup dire "tout le monde à la même enseigne" mais ce n’est pas vrai. Il y a toujours des hiérarchies », a-t-il avoué au micro de RMC. Pourtant le joueur a eu des débuts difficile dans ce Championnat d’Europe : « ses deux premiers matchs n’étaient pas bons. Mais il était le premier à la reconnaître (…). La veille du match face au Portugal on a eu une longue discussion tous les deux. Je lui ai dit: 'Essaye de retrouver ce qui faisait ton insouciance d’il y a un an, deux ans. Ne pense pas trop, joue ». Le joueur du Napoli, courtisé par le PSG, est en effet apparu plus libéré. Face à l’Espagne, la Géorgie aura besoin d’un Khvicha Kvaratskhelia à son meilleur niveau pour tenter de créer l’exploit.