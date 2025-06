Lucas Hernandez dévoile le déclic du PSG en Ligue des Champions

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Lucas Hernandez est revenu sur le premier sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Après une phase de ligue globalement chaotique, le club de la capitale a finalement réalisé une phase finale exceptionnelle, à l’instar de cette finale maitrisée de bout en bout contre l’Inter Milan (5-0). Interrogé sur le parcours européen des Rouge et Bleu, le défenseur des Bleus, qui s’apprête à retrouver la sélection, a tenté de justifier cette montée en puissance. «Il y a eu deux tournants pour moi : Manchester City et Liverpool», a notamment indiqué le joueur de 29 ans.

Avant de détailler : «une fois qu’on a battu Manchester City à domicile après avoir été mené 0-2 (4-2 au final, le 22 janvier), on s’est dit qu’on avait les capacités pour réaliser quelque chose de plus grand et qu’il ne fallait pas laisser passer cette chance. C’est presque un déclic. Dans les jours qui ont suivi, on s’est dit qu’on pouvait aller chercher cette Ligue des champions, que tout pouvait arriver. C’était important d’y croire, car ça nous a apporté beaucoup de confiance pour les matches suivants. La victoire, ça a été la cerise sur le gâteau. Puis il y a eu Liverpool, parce qu’on s’est senti fort sur les deux matches contre l’une des meilleures équipes d’Europe (0-1 à l’aller le 5 mars, 1-0, 4-1 aux t.a.b. au retour le 11 mars). Honnêtement, c’est génial d’avoir pu vivre ça avec ce groupe. Je ne suis plus très jeune (29 ans), mais ce groupe est très jeune et je pense qu’on peut le dire : c’est le début d’une ère. En tout cas, on a le droit d’y croire».