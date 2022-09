Le maillot polémique de l'Algérie dévoilé par adidas

Si elle ne participera pas à la prochaine Coupe du monde au Qatar, la Fédération Algérienne de Football a la chance d'avoir un nouveau maillot avec son équipementier Adidas, et ce malgré la fin du contrat entre les deux parties le 31 décembre. En effet, l'instance a en effet lancé un nouvel appel d'offre après l'annonce de la fin de la collaboration avec la société allemande.

Inspired by culture and history. Made to fit for royalty 👑🇩🇿



We introduce the new 22/23 @LesVerts home/away kit, and the culture wear collection. Available from October 14. pic.twitter.com/LgIYWsL69x