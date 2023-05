L’Olympique Lyonnais dévoile son maillot domicile pour la saison 2023-2024

L’Olympique Lyonnais peut encore sauver sa saison, même s’il faudra un concours de circonstances pour réussir à décrocher une place européenne en vue du prochain exercice. Outre une situation sportive délicate, le club rhodanien a dit au revoir à son mythique président, Jean-Michel Aulas. L’été s’annonce donc bouillant à Lyon où les dirigeants s’activent déjà en coulisses pour réaliser un mercato important aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Mais avant de préparer la prochaine saison sur le pré, c’est avec son équipementier que l’Olympique Lyonnais a fait une grande annonce ce mardi par l’intermédiaire d’un communiqué officiel publié sur son site internet. Le club rhodanien a en effet dévoilé son maillot domicile pour la saison à venir. Élaborée par Adidas, la tunique des Gones est à dominante blanche avec des détails dorés et des fines lignes verticales rouges et bleues à gauche.

À lire

Focus sur la nouvelle PUMA King

Représenter l’identité du club

La tunique est également assortie d’un col tricolore. «Combinant couleurs traditionnelles et références emblématiques au patrimoine gastronomique de la ville de Lyon, cette nouvelle tunique met en lumière les valeurs communes qui lient le club et la capitale de la gastronomie depuis sa création, il y a plus de 70 ans», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué de l’Olympique Lyonnais. Une belle façon d’affirmer l’identité du club rhodanien.

Ce nouveau maillot, présenté par les Gones Maxence Caqueret et Rayan Cherki mais aussi par la légende Sonny Anderson, rend notamment «hommage au savoir-faire et à la transmission». Il sera porté par les joueurs comme par les joueuses de L’Olympique Lyonnais en cette fin de saison, et ce dès la réception du Stade de Reims pour une double confrontation programmée samedi prochain au Groupama OL Training Center à 17h30 et au Groupama Stadium à 21h.

«Ce nouveau maillot célèbre les joueurs et joueuses du club qui écriront l’histoire sous le regard de leurs formateurs, des légendes de l’OL et de tous les Lyonnais», confirme le communiqué des Gones. Une belle manière de continuer de faire vivre l’héritage de Jean-Michel Aulas. En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a maintenant encore deux journées pour réussir un comeback impressionnant et se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine avec sa nouvelle tunique.

Le maillot domicile de l’Olympique Lyonnais pour la saison 2023-2024 sera d’ailleurs bientôt disponible sur le site de notre boutique partenaire FOOT.FR !