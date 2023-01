La menace forte du PSG à Presnel Kimpembe sur la polémique du capitanat

La suite après cette publicité

« Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club ». Sur le réseau social Instagram, Presnel Kimpembe expliquait que le club ne l’avait pas mis au courant du fait que Kylian Mbappé lui soit passé devant dans la hiérarchie des capitaines.

Une affaire qui a suscité de vives réactions. Christophe Galtier a logiquement dû s’expliquer à ce sujet dans les médias. « Sur le match à Lens, il n’y avait pas Kim ou Marco (Verratti), j’ai décidé que c’était Kylian parce qu’il fait partie des vice-capitaines. Évidemment que j’ai vu le tweet de Kim, évidemment que je préfère des conversations en tête-à-tête. Il s’est exprimé de cette manière-là, c’est aussi les générations d’aujourd’hui. J’ai eu un entretien avec Kim pour lui expliquer ce que je suis en train de vous expliquer », avait ainsi lancé le coach parisien.

Une réponse forte

Une réunion a donc eu lieu entre les deux hommes, comme l’avait avancé l’entraîneur du leader de la Ligue 1. Et le quotidien l’Equipe nous en apprend un peu plus sur le déroulement de cet entretien. On apprend d’abord que Luis Campos était également convié. Et si publiquement, Galtier avait tenté de calmer le jeu, les deux têtes pensantes du projet parisien n’y sont pas allées de main morte avec le joueur en privé.

Le journal indique que Galtier a certes reconnu son erreur, mais Campos et lui ont fait passer un message fort : « est-ce que tu aimerais qu’en cas de mauvaise passe, on te cible en conférence de presse ? ». Des propos visant à recadrer un joueur qui n’est plus un jeune inexpérimenté et qui, à ce niveau de responsabilité, ne devrait pas être auteur de sorties du genre. Nul doute que Kimpembe aura retenu la leçon…