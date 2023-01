PSG : la franche explication de Christophe Galtier sur la polémique du capitanat

La suite après cette publicité

C’est une polémique futile dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé à l’heure où il va devoir un mois de février démoniaque en termes de calendrier. Lundi dernier, les Rouge et Bleu affrontaient Pays de Cassel (7-0) en seizièmes de finale de Coupe de France. Une victoire éclatante, une bonne ambiance géniale, tout allait bien. Et puis Christophe Galtier a, sans y penser, mis le feu aux poudres en conférence de presse. Interrogé sur le brassard de capitaine que portait Kylian Mbappé, le coach parisien avait répondu que le Bondynois avait été promu vice-capitaine.

Il n’en fallait pas pour voir tout le monde interpréter cette déclaration comme un déclassement pour Presnel Kimpembe. Toujours en convalescence et libre de tout contrat dans un an et demi, le défenseur de 27 ans traverse une période compliquée. Et cela s’est senti puisqu’il a réagi publiquement pour indiquer qu’il n’avait pas été mis au courant pas son club de la promotion de son coéquipier. Présent en conférence de presse ce vendredi, Galtier en a donc profité pour faire une mise au point.

À lire

PSG : Kylian Mbappé n’oublie pas le Real Madrid !

«C’est une erreur de communication de ma part»

« On va faire un point très précis. C’est une erreur de communication de ma part. Je me suis mal exprimé parce que je ne m’attendais pas à une question sur le capitanat. Tout le monde a été surpris de voir Kylian Mbappé capitaine à Lens (contre Pays de Cassel, ndlr). Les choses sont très claires : Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe. On a un capitaine et quatre vice-capitaines. À chaque fois que Kim’ était sur le terrain et que Marqui n’y était pas, Kim avait le brassard. Il y a aussi un critère important, c’est l’ancienneté. Quand Marqui n’est pas là, il y a un autre capitaine », a-t-il déclaré, avant de revenir sur le tweet de Kimpembe.

La suite après cette publicité

Au lieu d’aller en discuter en privé avec son coach, l’international tricolore a affiché sa surprise sur les réseaux sociaux, provoquant ainsi un début de polémique. Et sans surprise, Galtier aurait préféré une autre façon de faire. « Sur le match à Lens, il n’y avait pas Kim ou Marco (Verratti), j’ai décidé que c’était Kylian parce qu’il fait partie des vice-capitaines. Évidemment que j’ai vu le tweet de Kim, évidemment que je préfère des conversations en tête-à-tête. Il s’est exprimé de cette manière-là, c’est aussi les générations d’aujourd’hui. J’ai eu un entretien avec Kim pour lui expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. » Le débat est clos.