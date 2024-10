Togo : le nouveau projet d’Emmanuel Adebayor

Retraité des terrains depuis 2023, Emmanuel Adebayor se fait petit depuis. L’ancien attaquant d’Arsenal, de Manchester City et du Real Madrid se concentre notamment sur sa fondation SEA (Sheyi Emmanuel Adebayor), consacrée à l’amélioration de l’éducation, de la santé et de l’esprit d’entreprise des jeunes au Togo. Mais Adebayor pourrait occuper un rôle plus important dans les prochains mois. D’après les informations relayées par Marca, Yao Robert Date - président du Comité d’action pour le Renouveau (CAR) de l’opposition du Togo - a proposé à Adebayor de se lancer en politique et de le rejoindre.

« Maintenant qu’il en a fini avec le football, il doit s’impliquer dans la politique. Et le parti idéal pour faire campagne est le notre. Je vous invite à nous rejoindre. Avec Emmanuel à bord, nous pouvons poursuivre la lutte politique pour la liberté au Togo. Chez Adebayor, nous voyons un exemple de constance et de succès », a déclaré Yao Robert Date lors d’une conférence de presse à Lomé. Une demande assez inattendue puisque Adebayor avait par le passé donné son soutien à Faure Essozimna, actuel président du Togo. Reste à voir si l’ex-buteur de Premier League sera ouvert à cette idée.