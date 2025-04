Un club européen accélère déjà pour s’offrir N’Golo Kanté

Durant ce mois de mars 2025, N’Golo Kanté n’a pas été convié à Clairefontaine par Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore avait d’ailleurs expliqué son choix en conférence de presse. «J’ai discuté avec lui. Il a un match prévu demain, mais ne jouera pas car il est suspendu. Il a un petit souci musculaire, donc j’ai pris la décision de ne pas le prendre. Cela laisse aussi la possibilité à d’autres joueurs, avec moins d’expérience, de pouvoir avoir du temps de jeu sur ces deux matches-là.» L’ancien joueur de Chelsea a profité de quelques jours de repos pour se rendre au Mali, pays dont ses parents sont originaires.

Très humblement, il a fait une visite là-bas et il en a profité pour faire parler sa générosité, lui dont on sait qu’il a le cœur sur la main. Selon plusieurs médias, il a ainsi fait un don de plusieurs millions d’euros afin de faire construire un hôpital au Mali. Un geste qui l’honore. Après cela, il a retrouvé l’Arabie saoudite et son club d’Al-Ittihad. Cette saison, le milieu de terrain a déjà pris part à 24 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 3 buts et de délivrer 3 assists sous les ordres de Laurent Blanc.

Kanté vers la Turquie ?

Il faut aussi noter qu’il a été stoppé 5 jours en janvier dernier en raison d’une blessure musculaire. Lancé dans sa saison, Kanté refait parler de lui ce lundi à la rubrique mercato. Il y a quelques mois, son nom a été cité à l’Atlético de Madrid ainsi qu’au FC Barcelone. Mais ce ne sont pas les seuls clubs européens qui n’ont pas oublié l’ancien joueur de Chelsea. Ce lundi, FotoMaç révèle que Besiktas apprécie beaucoup son profil et son expérience. Les Turcs sont à la recherche d’un renfort au milieu de terrain depuis plusieurs semaines. Et il semble qu’ils aient jeté leur dévolu sur le Français.

Mais nous n’en sommes pas au stade du simple intérêt. La publication turque explique que l’entraîneur du club, Ole Gunnar Solskjaer, a déjà échangé récemment en personne avec Kanté. Le coach, qui a assuré à son club être très confiant au sujet d’une signature du joueur, lui a exposé son projet. Le milieu de 34 ans est, lui, visiblement ouvert à l’idée de quitter l’Arabie saoudite et de retourner en Europe cet été à un an de la fin de son bail. Il serait même disposé à renoncer à son énorme salaire. Selon FotoMaç, la porte n’est pas totalement fermée du côté d’Al-Ittihad, qui veut recevoir une indemnité de transfert en échange. Besiktas est d’ailleurs prêt à dégainer une offre pour s’offrir les services de N’Golo Kanté. Affaire à suivre…