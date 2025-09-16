Real Madrid : le petit tacle de Mbappé à Balerdi

Kylian Mbappé a retrouvé l’Olympique de Marseille et un adversaire direct qu’il connaissait par ccœuravec le PSG, Leonardo Balerdi. L’Argentin a, comme à son habitude, beaucoup cherché à déstabiliser son attaquant. Mais cela n’a pas troublé Mbappé, comme il l’a confié à la fin de la rencontre au micro de Canal+.

«Normal, pas mal de défenseurs font ça avec moi, j’ai l’habitude. Son objectif à lui, c’est de me sortir de mon match. Je suis toujours concentré et ce soir je sors du match avec la victoire, deux buts et le trophée d’homme du match», a répondu Mbappé. Vu comme ça, effectivement, Mbappé peut sortir satisfait de son duel !