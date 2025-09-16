OM : Samir Nasri est fou de rage contre le penalty sifflé par l’arbitre

Contre toute attente, l’Olympique de Marseille est passé tout près de l’exploit sur le terrain du Real Madrid. Après avoir mené 1-0 et alors qu’ils tenaient le match nul, les Merengues se sont imposés de justesse grâce à un penalty sifflé en fin de match sur une main de Facundo Medina. Une décision qui a rendu fou Samir Nasri.

« On aurait dit que je suis chauvin, pour moi, il n’y a jamais penalty. Il tacle, c’est sa main, on ne siffle pas pour ça. S’il (l’arbitre) met le carton rouge (à Carvajal) et siffle ça pour compenser, ne donne pas le carton rouge. Pour n’importe quelle équipe on était en train de crier au scandale. J’aimerais bien écouter les explications de l’arbitre pour savoir pourquoi il siffle penalty », a-t-il déclaré sur Canal+.