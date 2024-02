Liga : les limites salariales des clubs officialisées

Depuis plusieurs années maintenant, la Liga a choisi d’être assez transparente concernant la gestion économique des clubs espagnols. Outre un suivi assidu des dépenses et un encadrement strict de la masse salariale, la Ligue espagnole dévoile aussi publiquement certains chiffres. Ce lundi, la Liga a d’ailleurs dévoilé la limite des coûts des équipes sportives (SLCL) après la fin du mercato hivernal, qui représente le montant maximum que chaque club peut dépenser pour son effectif. Parmi les plus élevés, le Real Madrid détient un plafond de 727 M€ et n’a besoin de se débarrasser d’aucun grand joueur pour équilibrer son budget. Ce plafond salarial leur donne la capacité financière de signer Mbappé et un gros salaire de plus s’ils le souhaitent.

En revanche, la donne est bien différente pour le Barça, qui a une limite salariale de 204 millions d’euros, alors qu’en début de saison, il s’élevait à 270 M€. Joan Laporta et ses équipes doivent donc réduire la masse salariale d’une centaine de millions pour atteindre le chiffre annoncé par la Liga. L’Atlético de Madrid, deuxième du classement limites salariales, dispose d’un plafond de 303 millions, soit sept fois plus qu’au début de la saison. Autre chiffre intéressant : Gérone, qui est deuxième du Championnat, ne dispose que d’un plafond salarial de 51,97 M€. Dans le bas de tableau, Alavés est le club avec la plus petite marge avec 31 millions, suivi de Las Palmas avec 33.

Les limites salariales de Liga par équipe

- Athletic Bilbao : 100,1 M€

- FC Barcelone : 204,2 M€

- Real Madrid : 727,5 M€

- Atlético de Madrid : 303,4 M€

- Séville : 152 M€

- Real Betis : 93 M€

- Real Sociedad : 145 M€

- Cadiz : 49,5 M€

- Majorque : 61 M€

- Valence : 85,6 M€

- Osasuna : 53 M€

- Deportivo Alavés : 31,3 M€

- Villarreal : 144 M€

- Celta de Vigo : 81,2 M€

- Rayo Vallecano : 51,6 M€

- Gérone : 52,1 M€

- Grenade : 62,7 M€

- Las Palmas : 33,8 M€

- Getafe : 41,7 M€

- Almeria : 67 M€