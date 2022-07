PSG : Robert Lewandowski reste la priorité en attaque

Le feuilleton autour de l'avenir de Robert Lewandowski continue. Alors que l'attaquant du Bayern Munich semble vouloir un transfert au FC Barcelone, le club bavarois affirme depuis plusieurs semaines que l'international polonais (132 sélections, 76 buts) devrait honorer son contrat, expirant en juin 2023.

La suite après cette publicité

Néanmoins, un autre club s'est mêlé à la course pour s'attacher les services du buteur de 33 ans : en effet, selon les informations de L'Equipe, l'homme aux 50 buts la saison passée toutes compétitions confondues reste la priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer son secteur offensif. Et même s'il sait que la priorité de RL9 reste le Barça, le club de la capitale tentera de convaincre au possible les dirigeants bavarois pour court-circuiter son départ en Catalogne...