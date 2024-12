Le FC Barcelone veut faire ses courses en Ligue 1

Le FC Barcelone traverse un moment un peu compliqué. Après un début de saison canon et plusieurs succès impressionnants, lors du Clasico et face au Bayern Munich notamment, les troupes d’Hansi Flick connaissent un coup de moins bien, avec une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs de Liga. La faute, en partie, à un effectif assez limité quantitativement et des solutions de rechange sur le banc qui ne sont pas toujours au niveau.

La suite après cette publicité

La direction est consciente qu’il va donc falloir renforcer l’équipe. Pour le mercato de janvier, cela s’annonce compliqué à cause des contraintes financières qui limitent toujours le club catalan, qui n’est même pas sûr de pouvoir enregistrer Dani Olmo pour la deuxième partie de saison. En revanche, le club catalan espère avoir un peu plus de pouvoir d’achat l’été prochain, et compte notamment renforcer ses latéraux. Si Alejandro Baldé et Jules Koundé font l’unanimité, leurs remplaçants Hector Fort et Gerard Martin suscitent quelques doutes.

Du beau monde en Ligue 1

Le Barça souhaite donc faire venir du monde sur les flancs de la défense pour apporter de la concurrence un peu plus sérieuse, tout en se permettant de reposer les titulaires de temps en temps. Selon le quotidien Sport, l’écurie catalane suit plusieurs latéraux, en Ligue 1 notamment. Du côté de Monaco, Caio Henrique et Vanderson sont très appréciés. Le premier a un bon de sortie selon nos informations, et est considéré comme une très bonne alternative à Baldé par les Catalans. Quant à Vanderson, c’est Deco qui l’apprécie beaucoup, et la presse locale le compare à Dani Alves.

La suite après cette publicité

Pour le côté gauche, Nicolas Tagliafico de l’OL est aussi convoité, et l’Argentin aura en plus l’avantage d’être gratuit l’été prochain. Marc Pubill (Almeria), Ivan Fresneda (Sporting CP), Davyne Rensch (Ajax) et Alphonso Davies (Bayern Munich) sont aussi mentionnés par le média comme joueurs présents sur la liste de renforts potentiels du Barça pour ce poste. Affaire(s) à suivre…