FC Barcelone : Marc-André ter Stegen de retour la semaine prochaine ?

En raison d'une opération au tendon rotulien de son genou droit en mai dernier, le gardien de but du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, ne devait pas revenir à l'entraînement avant trois mois minimum. Cette intervention chirurgicale s'est déroulée avec l'accord du club, afin que le portier ne puisse pas ressentir de souci à cet endroit durant la saison, pour ainsi revenir à la compétition après la trêve internationale de début septembre.

Mais à en croire AS, l'international allemand (25 sélections) pourrait faire son retour dans les buts des blaugranas lors de la réception de Getafe dimanche prochain, soit plus de deux semaines avant la date prévue. Il est notamment réapparu vendredi dernier avec le groupe professionnel à l'entraînement, mais il faudra attendre samedi prochain pour voir la décision qui découlera de la réunion prévue entre Ronald Koeman, Ramón de la Fuente, l'entraîneur des gardiens, ainsi que les médecins et le joueur lui-même.