Brésil : Bruno Guimarães, Gerson et Marquinhos sur le banc face à l'Équateur

Déjà qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar, le Brésil se déplace en Équateur, troisième de la zone CONMEBOL et en bonne posture pour disputer son quatrième Mondial après 2002, 2006 et 2014 (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 22h). L'occasion pour Tite de tester d'autres combinaisons en l'absence de Neymar. Deuxième meilleure équipe à domicile (5 victoires, 1 nul, 1 défaite), La Tri veut continuer de faire de l'Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito une forteresse.

Pour ce match, le sélectionneur brésilien opte pour un 4-3-3. Vinicius Jr, Matheus Cunha et Raphinha poursuivent sur leur lancée, alors que Philippe Coutinho est choisi pour palier l'absence de Neymar. Suspendus, Lucas Paqueta et Fabinho ne reviendront que face au Paraguay. Marquinhos et Gerson démarrent eux sur le banc. En face, Gustavo Alfaro a choisi d'aligner un 4-4-2. Le duo Enner Valencia (Fenerbahçe)-Michael Estrada (Toluca) est en pointe.

Équateur : Alexander Domínguez - Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán - Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata - Enner Valencia, Michael Estrada.

Brésil : Alisson - Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro - Fred, Coutinho, Casemiro - Raphinha, Matheus Cunha, Vini Júnior