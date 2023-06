Les détails du contrat proposé par la Roma à Evan Ndicka

La suite après cette publicité

C’est un dossier de longue haleine pour l’AS Roma. Libre comme l’air après avoir refusé des prolongations proposées par l’Eintracht Francfort, Evan Ndicka est sur les tablettes des Giallorossi depuis plusieurs semaines. Il faut le dire, attirer un joueur qui est devenu le taulier défensif des joueurs de Francfort gratuitement a tout de la bonne opération. Pourtant, la concurrence s’annonçait rude car, selon nos informations, Manchester United observait également la situation du Français.

Pourtant, confiante, la Louve serait proche de toucher au but selon nos informations. Le tout grâce à un salaire de 4 millions d’euros nets proposés au jour par an. Alors qu’un contrat de 5 années lui a été soumis, le joueur de 23 ans toucherait également 2,8 millions d’euros de prime à la signature. Des chiffres attirants qui n’ont pas laissé insensible le joueur alors que la Roma espère officialiser sa venue dans la semaine. Après la venue gratuite d’Houssem Aouar un peu plus tôt dans la semaine, voilà que les Romains seraient tout proches de réaliser une seconde belle opération pour 0 euro !

À lire

Dino Toppmöller nouvel entraîneur de l’Eintracht Francfort