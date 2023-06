L’AS Roma confiante dans le dossier N’Dicka

Evan N’Dicka a mis fin à son aventure avec l’Eintracht Francfort après 5 saisons. Le défenseur français, âgé de 23 ans, se prépare à un nouveau défi. Selon le Corriere dello Sport, l’AS Roma croit en ses chances, avec un contrat de 5 ans proposé et une visite médicale déjà programmée. Mais l’AC Milan s’invite dans la course et s’intéresse aussi à l’ancien Auxerrois.

Ce n’est pas tout, selon nos informations, Manchester United garde également un oeil sur le défenseur, même s’il ne part pas favori. Du côté de l’AS Roma, qui a déjà recruté Houssem Aouar en provenance de l’OL, la confiance est de mise dans ce dossier.

