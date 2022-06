Clément Grenier prolonge à Majorque

Arrivé à Majorque libre de tout contrat en mars, le milieu de terrain français Clément Grenier a prolongé son contrat, expirant cet été, jusqu'en juin 2024. L'ancien de l'OL ou de l'AS Rome a disputé 4 petites rencontres en Liga depuis son arrivée, mais s'est montré décisif en inscrivant son seul but lors de la victoire maintenant la formation baléare en Liga.

La suite après cette publicité

«Le Visit Mallorca Estadi profitera d'une saison de plus du joueur français, qui, dans sa carrière professionnelle, a été sélectionné cinq fois par l'équipe nationale française et a joué pour des clubs tels que le Stade rennais, l'Olympique lyonnais et l'AS Roma, entre autres», peut-on lire dans le communiqué du club espagnol.