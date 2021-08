EdF : Aurélien Tchouaméni et l'appel passé à Patrick Vieira

La suite après cette publicité

Présent quelques minutes avant en conférence de presse ce lundi, Moussa Diaby a chauffé la place à Aurélien Tchouaméni (21 ans), nouveau joueur à gouter aux joies de l'équipe de France A, en compagnie également de Jordan Veretout et de Théo Hernandez. Si le milieu de terrain a déjà raconté comment il a appris sa convocation avec les Bleus, il a assuré avoir reçu «un bel accueil» au château de Clairefontaine, rappelant qu'il s'agissait d'«un honneur d'être ici». Mais le joueur de l'AS Monaco a surtout expliqué avoir appelé récemment Patrick Vieira, ancien milieu de terrain de l'équipe de France ayant notamment constitué l'équipe des Invincibles à Arsenal au début du siècle, évoquant les détails de cette discussion avec l'actuel entraîneur de Crystal Palace.

«Oui c'est vrai, grâce à Cesc (Fabregas, son coéquipier à Monaco, NDLR), j'ai pu avoir le numéro de Patrick Vieira. Étant donné que j'ai eu l'opportunité de joueur contre son équipe quand il était coach à Nice, je me suis dit que comme c'est une référence au poste auquel je joue, c'était important d'avoir quelques conseils qu'il pouvait me donner. J'ai pu échanger avec lui, je le remercie de m'avoir accordé un peu de son temps», a d'abord confié un Aurélien Tchouaméni très à l'aise face aux médias, avant de poursuivre, relancé. «Il a pu me donner quelques conseils, je vais les suivre bien volontiers. On parlait plus de la partie tactique, sur la marche à suivre sur la liste de ma carrière». Le natif de Rouen espère bien avoir au moins la même carrière que Patrick Vieira...