AEK : Anthony Martial sorti blessé contre l’Olympiakos

Alors que l’AEK voyait son rival du championnat grec, l’Olympiakos, s’éloigner petit à petit en tête du classement, la rencontre entre les deux clubs en championnat était capitale dans la course au titre. Une rencontre qui a viré à la désillusion pour Anthony Martial, remplacé peu après la demi-heure de jeu suite à une blessure musculaire.

La suite après cette publicité

L’ancien monégasque réalise une saison plutôt intéressante en Grèce, avec neuf buts en vingt rencontres toutes compétitions confondues, et ce, malgré quelques blessures qui ont tronqué sa saison et l’ont empêché de prendre du rythme. Finalement, l’Olympiakos s’est imposé (1-0), et compte désormais cinq points d’avance sur l’AEK en tête du classement de la Super League.