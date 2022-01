L'OM ouvre la porte à un départ de Bamba Dieng !

L'Olympique de Marseille s'attend à des derniers jours animés sur le marché des transferts. Outre les dossiers Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez, les Phocéens se retrouvent attaqués pour Bamba Dieng (21 ans). Plusieurs clubs de Premier League se montrent très insistants pour le jeune Sénégalais, buteur ce mardi en 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations face au Cap-Vert.

La suite après cette publicité

Selon les informations de RMC Sport, Crystal Palace, Newcastle, Burnley ou encore West Ham flairent la bonne affaire. Tous ont fait part de leur intérêt, plus ou moins appuyé, aux Olympiens mais aussi à l'entourage du joueur, sous contrat jusqu'en juin 2024. Aucun n'est pour autant passé à l'action avec une offre concrète.

Mise à prix : 10 M€

RMC Sport assure que, de leur côté, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome sont prêts à ouvrir la porte à leur attaquant, capable d'évoluer à gauche ou dans l'axe. À la recherche de liquidités fraîches sur le marché, ils accepteraient des propositions supérieures à 10 M€ pour le Lion de la Teranga, arrivé de l'académie Diambars en 2020, même si sa présence au Cameroun complique un peu les choses.

Hasard ou coïncidence, Pablo Longoria et ses équipes travaillent déjà sur un potentiel remplaçant à leur n° 12, auteur de 4 réalisations en 14 apparitions en Ligue 1 cette saison. Ils ont activé la piste Gerard Deulofeu (26 ans, Udinese), comme nous vous l'expliquions un peu plus tôt dans la journée, même si elle semble compliquée à conclure. On vous le disait, la fin du mercato marseillais s'annonce très, mais alors très agitée.