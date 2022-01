OM : la cote de Bamba Dieng ne cesse de grimper en Premier League

La suite après cette publicité

La fin d'un long feuilleton. Le 10 décembre dernier après plusieurs mois de négociation, l'OM et Bamba Dieng officialisaient la prolongation de contrat du jeune attaquant jusqu'en 2024. La direction phocéenne a bien fait car le Sénégalais, parti à la CAN ces derniers jours, attire déjà les regards, lui qui a inscrit 4 buts en 20 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

De plus en plus utilisé par Jorge Sampaoli, le joueur de 21 ans se met en évidence et ne laisse personne indifférent. C'est notamment le cas en Premier League, où selon le Daily Mirror, Aston Villa, Newcastle, Crystal Palace et West Ham sont tous intéressés. Le média précise bien qu'aucune négociation ni même aucune prise de renseignement n'a eu lieu mais cela prouve que Bamba Dieng voit sa cote grimpée toujours un peu plus.