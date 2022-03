LdC, Villarreal : Étienne Capoue et Serge Aurier savourent

Les anciens de Ligue 1 Serge Aurier et Etienne Capoue sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions avec Villarreal. Au micro de beIN Sports, à l'issue de la rencontre face à la Juventus (0-3), les deux hommes avaient le sourire. «C’est une belle victoire, on savait que ce serait difficile. On a subi, on a su bien réagir, c’était mérité. (...) On a fait les efforts ensemble, ceux qui sont entrés nous ont énormément aidé, on a bien travaillé, on est récompensé», a lâché le latéral droit.

La suite après cette publicité

«Ca s’est joué sur des petits détails, on a beaucoup subi en première période, on a de la chance de revenir à (0-0) à la pause, puis on fait une grosse deuxième. On a surtout bien défendu ce soir. On avait un plan. On a suivi le plan du coach. On s’est entraîné pour bien l’appliquer ces trois derniers jours. Repartir d’ici avec la qualif' et un 0-3, c’est incroyable. Une préférence en quarts ? Non, on ne pense pas à ça. On est en train de kiffer notre moment, c’est incroyable pour le club, on fait partie des 8 meilleures équipes d’Europe, c’est magnifique», a analysé le milieu de terrain.