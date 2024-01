CAN 2023 : Opta dévoile le nom du futur vainqueur

J-4. La CAN en Côte d’Ivoire débute ce samedi et est déjà sur toutes les lèvres. Une édition en terres ivoiriennes qui a l’air bien plus ouverte que lors des dernières éditions. Le niveau semblant supérieur d’année en année sur le sol africain, plusieurs nations peuvent prétendre au Graal dans les prochaines semaines. Alors que les supporters de chaque nation s’écharpent pour savoir qui va remporter la cuvée 2023, Opta a publié ce mardi son étude pour savoir qui va remporter cette nouvelle édition.

La suite après cette publicité

D’après la plateforme spécialisée dans les statistiques, le Sénégal est le favori à sa propre succession avec 12,8% de chances selon le cabinet d’étude. Moins impériaux que lors de leur sacre en 2021, les Lions de la Teranga n’en restent pas moins de farouches adversaires avec un effectif talentueux. En seconde position, la Côte d’Ivoire, hôte de la compétition, compte 12,1% de chances de remporter la CAN cette année d’après Opta. Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, le Maroc a 11,1% de chances d’aller chercher sa deuxième étoile en 2023. L’Algérie (9,7%) et l’Égypte (8,5%) ferment le top 5.