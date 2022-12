CdM 2022, Angleterre : Raheem Sterling pourrait être réintégré

Absent de la dernière rencontre des Three Lions en raison d'un cambriolage l'ayant contraint à rentrer en Angleterre, Raheem Sterling pourrait finalement faire son retour à la compétition ce vendredi. Et même s'il semble improbable de voir jouer l'ailier de Chelsea face aux Bleus (samedi, 20h), The Telegraph informe que son retour dans le groupe de Gareth Southgate n'est cependant pas à exclure.

La suite après cette publicité

Une présence cependant compromise par le fait qu'il n'aurait disposé que d'une seule séance d'entraînement avant ce quart de finale décisif, lui qui ne souhaitait réintégrer l'équipe nationale qu'une fois assuré de la sécurité de ses proches, victimes d'un cambriolage dimanche dernier.